歹徒佈疑陣？救難英雄PO完「壓力大」 訊號就消失在公墓

2019-01-06 00:25

〔記者許國楨／台中報導〕是誰狠心虐殺了921救難英雄王嘉民？

南投發生驚悚公墓埋屍案！死者王嘉民慘被埋進1米深的黃土堆中，歹徒行凶動機目前雖尚未釐清，但可以確定的是，王男生前最後臉書貼文似乎是歹徒刻意故佈疑陣，製造自殺假象，進而選擇偏僻公墓埋屍，讓他永不見天日，一旦時日一久，化成白骨，在公墓也是司空見慣，加上一時也無法辨識身分，種種可能的犯案心態令人髮指。

王男12月30日晚間從台中三井outlet計程車排站返家，深夜10點06分抵達沙鹿區住處，卻沒進家門，11點50分出現在太平及大里區，隔天31日凌晨12點25分，臉書PO文「壓力大」，5分鐘後，手機訊號消失在南投市第九公墓山區一帶，警方根據監視器畫面以及通聯記錄研判，「王男失聯3小時應已遇害」。

警方在約1米深度的黃土下發現王男遺體，衣著大致完整，現場無大量血跡，但雙手有遭繩索綑綁的痕跡，頭部有但疑似鈍器擊傷，不排除埋屍處並非案發第一現場，而且死因疑與債務或感情因素有關。

儘管行凶動機目前尚未釐清，但若是還原歹徒的犯案情境，王男生前最後的臉書PO文「壓力大」，很可能是歹徒使用王男手機或是逼迫王男所PO文，故佈疑陣，企圖製造王男為此輕生假象，誤導警方偵辦方向。

再則，王男被埋在1公尺深的黃土堆裡，歹徒似乎希望藉此讓他永不見天日，連同警方或其家人都無法尋獲，讓他就此人間蒸發，讓案情石沉大海。歹徒也算準，一旦時間一久即，王男化成白骨，甚至被野狗挖出，在公墓來說也不是奇怪的事，到時候身分辨識不易，可以從容逍遙法外。

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