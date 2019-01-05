嘉縣溪口自小客車撞斷路燈桿 1命危3傷

2019-01-05 22:51

首次上稿 22:23

更新時間 22:47

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣溪口鄉妙崙村今晚（5日）9點23分發生自小客車自撞路燈桿重大車禍，撞擊力道強大，車上4人全部噴出車外，1人當場沒有生命跡象，送往嘉義大林慈濟醫院急救，另3人意識清楚，分送嘉義長庚等醫院急救。

嘉義縣消防局是在晚間9點26分接獲通報，溪口鄉妙崙村下崙2-3號前發生車禍事故，現場為一輛自小客車自撞路邊燈桿，車內4人都是男性，全部彈飛車外，1人落在馬路上，1人噴飛到民宅花園，另有2人落在民宅的屋前走道，其中噴飛到花圃受傷的駕駛OHCA（年約18歲），2人左腳骨折、意識清楚（分別約18歲及25歲），1人頭部撕裂傷、右手扭傷、意識清楚（年約18歲），分別送往慈濟、陽明及長庚醫院救治。

警方初步了解，黑色肇事車輛由陳姓男子駕駛，車上有4人，由民雄開往溪口方向，煞車痕約25公尺，車子撞斷一戶民宅門口右牆柱及柱前路燈，仍止不住，再撞毀鄰戶圍牆，車身倒轉，在鄰戶門外的外側車道停住。

郭姓住戶指出，事故發生當時正在屋內看電視，先是隱約聽到煞車聲，接著又有加油門聲響，隨著就是撞擊聲，出門一看，庭院花圃躺一個人，門前有兩個人，圍牆遭撞倒，路燈桿也連根拔起，現場景象怵目驚心。

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