1/5 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-01-05 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月5日）開獎的第108000005期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由高雄市鹽埕區五福四路232號的財晋彩券行開出；而第108000002期大福彩與第108000005期雙贏彩，頭獎都摃龜。

第108000002期大福彩中獎號碼為「07、10、16、18、19、29、36，特別號：15」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共77注中獎，每注可得4000元；肆獎共1177注中獎，每注可得400元；普獎共9273注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注中獎，每注可得10萬元。

第108000005期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、07、09、12、14、15、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共338注中獎，每注可得500元；肆獎共4074注中獎，每注可得100元。

第108000005期今彩539中獎號碼為「09、10、14、23、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共6721注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1999注中獎，每注可得50元。

第108000005期39樂合彩中獎號碼為「09、10、14、23、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共187注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6622注中獎，每注可得1125元。

第108000005期3星彩中獎號碼為「234」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000005期4星彩中獎號碼為「0097」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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