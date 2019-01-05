三角戀情殺？921救災英雄遭埋屍 警傳訊5人

2019-01-05 22:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市驚傳駭人的公墓埋屍案！台中市沙鹿區民間救難隊成員王嘉民，去年12月30日遭人擄走，失去音訊，今天（5日）被人發現，他竟遭埋在南投市第9公墓一處已撿骨的廢棄舊墓裡頭，早已氣絕多時，南投分局立刻組成專案小組深入調查，朝向「情殺」方向，鎖定至少2名涉有重嫌的特定對象漏夜偵辦。

警方調查，現年51歲的王男以開計程車為業，並擔任民間救難隊員，他遭人擄走後，台中當地救難隊人員透過手機定位，發現王男最後位置在南投市第9公墓山區，今天上午9點左右，南投、苗栗、台中等地上百名民間救難人員在公墓山區大搜尋，結果發現一處廢棄舊墓竟是新翻黃土，還有蒼蠅盤旋、飛舞，散發出陣陣惡臭味，趕緊通報警方並開挖，證實王男已遭撕票、殺害！

南投分局長劉明興立即指示偵查隊成立專案小組，由於案發現場十分偏僻，對外交通不便，專案小組當下研判，嫌犯與南投應有地緣關係，兵分多路查察，其中一組人馬過濾台中、南投往來的可疑車輛，尤其是與死者同行的計程車，更是重點中的重點；其他人員有的調查死者與同業之間相處情形，或異性往來關係，有的清查治安疑慮人口進。

警方調查，王男雖然已婚，但生前與1名女子往來密切，去年12月中旬，還因此遭人圍毆，警方深入追查，果然有驚人的斬獲，這名女子疑似有1名同居男友，王男可能因此惹來殺機。

警方在下午陸續傳訊5人到案，其中1名男子疑似是女子的同居男友，與死者同是計程車司機，而且家住南投市，是否就是涉及殺害死者的主嫌？警方以「偵查不公開」為由低調回應，但語帶玄機要媒體耐心等候，相信不久便能水落石出、真相大白。

據透露，王某被埋在深約1米的舊墓裡頭，被挖出時已氣絕多時，人往右側躺，衣著大致完整，現場無大量血跡，但雙手有被繩索綑綁的痕跡，警方不排除埋屍處非案發第一現場，且嫌犯應有2人以上。

南投地檢署檢察官會同法醫相驗後表示，死者臉部腫脹，身上有多處瘀傷，但從體傷無法判定死因，不過，依衣褲和身上其他特徵，經家人指認是王嘉民無誤，但仍有待明天比對指紋及解剖，屆時，不但死者身分可望百分之百確定，連帶死亡時間及是否生前被活埋，或是死後被埋屍等相關疑慮，也都將明朗化。

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