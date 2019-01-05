出獄又騙少女拍裸照要脅性侵 惡狼重判12年半

2019-01-05 22:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕專挑少女下手的男子彭木乾因性侵案坐牢10年，出獄半年就用假臉書帳號放上帥男照，引誘13歲少女上鉤，彭男誆騙之前女友都有傳裸照，要確認少女是否處女，騙她自拍全身裸照，接著再以公布裸照為由，4次騙少女外出性侵。事後少女在校自責自殘才讓事件曝光。新竹地院認定彭男犯罪事證明確，惡性重大，依連續性侵幼女罪判刑12年6月。

判決書指出，彭木乾自2006年起藉由網路聊天取得年幼無知少女網友電話號碼後，再於電話中謊稱與對方親友熟識，逼嚇與他發生性行為，否則將去學校或住家潑硫酸，或散播對方曾經結交男朋友、墮胎等情事，數名少女遭性侵得逞，高院依妨害性自主判刑10年8月確定，並於2016年12月出獄。彭木乾不知悔改，2017年5月，以假名申請FB帳號，並放上俊俏帥男照後，引誘1名剛升國一的13歲少女成為臉友，隨即改以LINE聯繫。

彭男誆騙少女，以前女友都有傳裸照，且讓他檢查是否為處女，引誘少女拍攝下體猥褻照片4張傳送給他，得手後彭才說臉書照片不是他本人，她嚇得說要分手，彭男嗆說：「要分手沒關係，要把裸照傳到她就讀的國中網站。」並只要跟他做愛，即會刪除裸照。

少女心生畏懼，與彭男見面後被載到竹北的溪旁鐵皮屋性侵得逞。彭男食髓知味，隔週再以散布裸照威脅，使少女唯恐有備份尚未刪除而心生畏懼，再遭性侵得逞。事後她拒絕再與彭男發生關係，彭男竟揚言「不然我成全你，會去你家找你」等語，再遭性侵。

少女在校因聽聞同學媽媽死了，有很多話沒跟媽媽說，少女自覺欺騙媽媽多次，與彭男外出而受害，讓她自責不已，在學校自殘割腕，師長發現立即報警偵辦。彭男到案後還矢口否認犯行，辯稱不知道少女幾歲，也沒跟對方見面過，是因為他在網路上罵她，遭對方刻意報復誣陷。不過，少女指證歷歷，證詞前後一致，法官認定彭男狡辯。

法官審酌彭男因性侵案入監執行，仍不知悔改反省，為滿足一己私慾，利用少女害怕裸照遭散布，違反少女意願，4次性侵少女，漠視他人身體及性自主權，戕害被害人性自主權，惡性重大，且犯後否認犯行，沒有悔意，態度不佳，因此依連續性侵幼女罪判刑12年6月。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/