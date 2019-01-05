旅行社老闆不爽稽查 竟關車門把官員強行載走

2019-01-05 22:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓旅行社負責人去年接到包車團，因缺司機自已開車接客跑車，在關西服務區休息時，遇到兩名稽查員上車查車子狀況，他一時不爽竟開直播拍二人稽查狀況，還關上車門將落單的戴姓女稽查員載走，戴女氣炸怒控妨害自由。新竹地院依妨害自由罪判刑3月，緩刑2年，期間捐公庫5萬元。

判決指出，這名林姓旅行社董事長，去年6月間因接到包車團，缺司機開車載客，自已當司機開遊覽車，從台北雙溪到台南，途中在關西服務區暫停休息，剛好遇到交通局觀光局戴女、陳男稽查員上車，表明身分要稽查。林男對官員稽查不滿，怒嗆：「沒問題為何要查？」要求稽查員「去別車找！」，戴、陳見對方不願配合，告知拒檢問題恐涉法，被對方諷：「你很棒嘛！你很會嘛！」

林男拿起手機，近距離拍攝，並以臉書直播，陳男見稽查遭阻，下車聯絡國道警察協助。而林男明知戴女是執行職務的公務員，竟關上車門直接將車開走，將戴女載離停車場，讓她嚇得多次要求停車，直到200公尺外的關西服務區加油站，國道警方趕抵要求開啟車門，戴女才脫身下車，事後憤而提告。

林男偵訊時辯稱，當時沒看到車上有觀光局稽查人員，只是想去加油，又改口表示不知戴、陳是稽查員，也不知戴女還在車上。直到起訴移審新竹地院開庭時，林男才坦承犯行。

法官認為，林男未能體認公務員代表國家行使公權力，應予尊重，竟強行載走戴女，非理性剝奪行動自由，危害公務員執行職務安全，心態、手段可議，實不足取，念其犯後坦承犯行，態度尚可，依剝奪他人行動自由罪，判刑3月，緩刑2年，期間應捐公庫5萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/