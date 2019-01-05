想跳槽偷帶走公司晶片機密 晨星前主任工程師遭訴

2019-01-05 21:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕素有「小聯發科」之稱、LCD顯示器控制晶片全球市占率超過6成的上市公司晨星半導體，其研發部謝姓主任工程師為另謀新職，竟於提出離職後私自將顯示器晶片設計架構流程圖、功能模組參數設定等文件列印重製，被資訊部門發現向新竹縣調查站報請偵辦，新竹地檢署依營業秘密法將謝男提起公訴。

檢調調查，謝男自2008年起，在晨星半導體公司任職擔任韌體工程師，2012年升任影音應用處系統研發部主任工程師，負責顯示器軟體撰寫、開發、維護、協助驗證等研發工作。

謝男到職時，曾與晨星簽署聘僱合約書，內容載明就公司機密資訊負保密義務，不得攜至晨星以外處所。

謝男因認為在公司發展受限，有意另謀新職，為確保之後到其他公司應徵或就職，能延續並使用過往在晨星任職時知悉的知識及技術，竟於2017年10月16日向公司提出離職後，仍於9天後違反晨星聘僱合約書上保密義務規定，在辦公室內未經授權即擅自將顯示器晶片設計架構流程圖、功能模組參數設定等文件以列印之方式重製，以便得帶回住處隨時閱覽。

事後因謝男提出離職申請後，經晨星資訊部門進行例行性檢查，發現謝男提出離職後，仍陸續下載與工作無關的營業秘密文件而察覺有異，始查獲上情。案經晨星訴請新竹縣調查站報告偵辦。

檢方認為謝男違背任務，未經晨星授權而重製營業秘密，雖尚未為實際使用即經晨星公司察覺，然其所為仍係犯營業祕密法「意圖為自己之利益而未經授權重製他人營業秘密」罪嫌，全案提起公訴。

檢方指出，營業秘密法第13條之1規定，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，未經授權而重製者，處5年以下有期徒刑或拘役，得併科1百萬元以上1千萬元以下罰金，本案不僅處罰未遂犯，且科罰金時，如犯罪行為人所得利益超過罰金最多額，得於所得利益3倍範圍內，酌量加重。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/