損友同事轉讓笑氣、大麻 髮廊女員工疑吸食過量暴斃

2019-01-05 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕國內連鎖髮廊位於大直的宿舍，於2日晚間傳出女助理吸用笑氣暴斃，目前指出是同公司的男助理將毒品轉讓給女子使用。警方認為女子的身亡仍有疑點，正在調查中。而男助理也因過失致死、吸食及轉讓毒品罪移送法辦。

綜合媒體報導，據警方調查，21歲的尤姓女助理及21歲的陳姓男助理，於2日晚間在髮廊的宿舍一同服用笑氣，然而，尤女卻因此呼吸急促，嚇得陳男呼吸急促，並打電話叫救護車。醫護人員將尤女送至長庚醫院急救，直至3日凌晨一時許，仍回天乏術，宣告不治。

警方獲報抵達現場，在髮廊宿舍查獲笑氣鋼瓶及大麻殘渣，並將陳男帶回警局偵辦。陳男坦承有吸食大麻及笑氣，並無償轉讓給尤女使用，並表示尤女先前就有使用笑氣，這次可能是服用過量才導致意外發生。

警方目前依照過失致死、吸食及轉讓毒品罪移送法辦。而尤女的死因目前仍然不明，檢方已安排解剖，以確認死因。

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