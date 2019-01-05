男迷路4天台中流浪到雲林 父子警局喜重逢

2019-01-05 21:44

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南分局員警今天凌晨在雲林、嘉義交界的超商前，發現一名男子手上提著一大袋泡麵，全身髒兮兮、發出惡臭，上前關切查詢，確認男子是台中后里區的王姓失蹤協尋人口，有心智障礙，他迷路，身上又沒錢，在街頭流浪4天，從台中徒步百里走到雲林。

大埤分駐所警員卓育秋、陳肯輝凌晨2點左右執行超商提款機巡簽勤務時，在大埤、大林交界的一家超商前發現王男，他向警方說，原本想在住家附近找工作，外出後把身上的錢都拿去買泡麵，走一段時間後找不到回家的路，就提著泡麵一直在路上走。

王男向警方說，肚子餓就吃泡麵，都沒有洗澡，也不知道自己在哪裡？警察告訴他，已走了百公里到雲林大埤，員警問他要走到什麼時候？王男回答，不知道，一直走應該可以走回到家！

員警根據協尋資料打電話通知王男的家人，王父接到電話，立刻半夜從后里開車直奔大埤分駐所，看到兒子全身髒兮兮，十分不捨。王父一再向員警道謝，他說，兒子1日下午離家後音訊全無，擔心發生意外，家人已找了好幾天，謝謝員警上前關心，不然兒子還不知要走到哪裡！

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