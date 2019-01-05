朋友酒駕幫忙頂替 2人都被移送法辦

2019-01-05 19:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市一名楊姓男子貪杯酒後駕車，騎乘機車於路口與自小客車發生碰撞，擔心酒駕超標移送法辦，請同行友人幫忙頂替，結果兩人慘遭警方移送法辦。

楊姓男子昨天與友人狂歡，席間多喝了幾杯酒，結束後騎機車行經大里區東明路、光榮街口，與自小客車發生交通事故，楊男擔心自己喝酒，酒測值會超標，竟然離譜找沒有喝酒的曾姓友人到現場頂替自己做酒測。

警方到場後，替雙方完成酒測，而後詢問車禍發生過程時，曾姓友人支吾其詞，說詞反覆想瞞混過關，對於如何發生車禍、如何碰撞，說詞反覆且矛盾。

警方發現案情有異，可能有頂替情況，經過抽絲剝繭還原現場，並且再三的詢問後，楊男才終於坦承是自己騎的機車，曾姓友人只是到場頂替，因為擔心自己喝酒騎車會被移送法辦才出此下策。

警方對楊男進行酒測，酒測值0.26MG/L，超過標準值，警方依公共危險罪將楊男移送台中地檢。另外，頂替的曾姓友人也逃避不了法律的制裁，曾姓友人現場謊稱自己是駕駛，也完成酒測程序並在酒測單上面簽名，這樣的行為已經觸犯刑法頂替、偽造文書，警方現場也將曾姓友人依法移送。

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