得知自己是養子 媽媽淡定解釋讓網友覺得好溫馨

2019-01-05 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友小時候以為自己是AB血型，上課學到O型媽媽和A型爸爸不可能生下AB型寶寶後，懷疑自己不是父母的親生骨肉，後來檢測結果確認是A型，就安心了。十餘年後，該名網友申請戶籍謄本時發現自己的稱謂竟是「養子」，向母親求證才知道自己原是棄嬰，而母親的淡定回應，也讓網友們直呼「好溫馨」！

PTT網友PO文表示，由於從小就被媽媽說是AB型，所以國小學血型時才嚇到，擔心自己不是親生的，當天抱著滿腹疑回家問媽媽，「我媽說，啊！就你堂兄弟姊妹都是AB的，我就想你也是AB的。」

該名網友高中時做血型檢測，確定自己是A型，於是把這段烏龍事件當作兒時趣聞；沒想到十多年後，他到戶政事務所申請戶籍謄本，發現自己的稱謂是「養子」，「回家後問我媽，我媽只用5分鐘解釋我是怎麼被收養的，就叫我去洗澡睡覺了。」

原來該名網友還是嬰兒時被生母遺棄在火車上，輾轉進育幼院才被現在的父母收養，並遭父母聯合親朋好友和鄰居隱瞞此事27年，網友打趣地說，「我還真不是親生的！」

其他網友看了大讚溫馨，「神轉折」、「你娘親好淡定啊」、「天哪！最後給我來這麼大一顆洋蔥」、「好感人！關係夠穩定根本不用管是不是親生的啦」、「雖然平淡但覺得震撼」。

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