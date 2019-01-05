肚痛衝他人公寓頂樓「放屎」 男判拘役40日

2019-01-05 18:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲洪姓工人上午突然肚子痛，見到一棟公寓1樓大門沒關，便直衝6樓頂樓露台「便便」，便完還用水塔的水沖洗屁股，還順道脫掉上衣沖澡，5樓屋主發現全身赤裸的洪男及排泄物氣炸提告，新北地院日前依侵入住宅罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

檢警調查，去年9月上午近9時許，洪男到新北市新莊區工地上班，才得知工地今停工，只好返家，途中突然覺得肚子痛憋不住，附近又找不到可以借廁所的超商，看到附近一處大樓大門沒關，便衝上6樓頂樓露台如廁解決燃眉之急，於是把褲子脫掉晾在樓梯間，再躲在女兒牆後方大便，因身上沒帶衛生紙，於是開頂樓水塔的水龍頭沖洗屁屁，又因當天天熱順道還脫衣沖澡。

5樓女屋主覺得有冷風灌入家中，上樓查看發現洪男全身光溜溜站在露台，嚇得返家找老公上樓查看，但洪男已「落跑」，事後警方依監視器畫面找到洪男，依妨害風化、侵入住宅罪將他送辦。新北地檢署認為洪男主觀上無妨害風化犯意，處分不起訴，但確有侵入住宅事實因此起訴。

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