LINE傳輕生訊息 警方手機定位救回燒炭男子

2019-01-05 18:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日區1名49歲李姓男子，以LINE通訊軟體留下「來生有緣再相見」等訊息後即失聯，警方獲報後經透過手機定位，救回在車內燒炭輕生的男子。

李姓男子以LINE通訊軟體留下「來生有緣再相見」等訊息後即失聯，警方獲報後經透過手機定位，測出該名男子發射點位於烏日區中華路附近，立即派遣線上警力前往定位位置搜尋，警方至訊號發射點周遭搜尋時一度尋無所獲。

警員鄧芯甯、劉冠廷立刻想起學過手機定位方位角是「以基地台蜂巢式定位點向外延伸250至300度」，隨後立即推測相關方位位置搜尋該李男所駕駛的車輛，果然在1處空地隱密的榕樹下，發現該李男所駕駛的車輛，現場瀰漫著燃燒炭味，情況相當緊急。

警方立即強勢打開車門讓空氣流通，呼喚被協尋人，並現場確認被協尋人仍有生命徵象，隨即知消防隊將其送往中山醫院救治後幸救回一命。

李男被救後表示，因工作及經濟壓力過大，壓得喘不過氣來，喝酒後才萌生死意，警方通知其家屬到院照顧，家屬對於警方契而不捨的精神即時化解危機，挽救其寶貴生命由衷表達感謝。

烏日警分局長吳耀南表示，幸因2位員警以同理心全力搜救，加上專業定位訓練落實，才得以在當事人刻意隱蔽下救回其寶貴性命，此後相關類似訓練必再持續加強，以保護民眾的安全和安寧。

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