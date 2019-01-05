合夥糾紛檳榔攤、娃娃機店先後被砸 台中警逮4嫌

2019-01-05 18:37

〔記者蘇金鳳、許國楨／台中報導〕4日深夜，台中市東海商圈及台中工業區附近有2家夾娃娃機店遭到8名歹徒闖入，2家娃娃機店分別共被砸了35台娃娃機，六分局與烏日警分局成立專案小組，發現是同一批人所為，而且與2日發生在台中工業區的檳榔攤被砸有關，今日下午兩分局逮捕了4位嫌犯，持續偵辦查緝中。

東海商圈及台中工業區附近有2家夾娃娃機店昨天深夜遭到持鋁棒歹徒闖入被砸了21台及14台，但犯案者只砸機台，未取走機內的娃娃，犯案過程不到1分鐘即快閃離去，警方調查，共有8名歹徒犯案，嫌犯開了3部車，六分局與烏日警分局組專案小組，今天下午逮到37歲的溫男、23歲呂男、2位26歲林姓男子。

警方初步調查，2家娃娃機店都是同一業者，經調閱被害店家監視器影像，鎖定犯案車輛及特定犯嫌，警方發現跟2日檳榔攤被砸有關，應該是合夥糾紛，經追查比對相關跡證影像比對，確認兩案互有關聯。

2日晚上台中工業區的某檳榔攤有10幾人持棍棒打架，六分局接獲報案後，立即派員前往查處，到達時嫌犯已逃逸，現場徐姓男子及檳榔攤鄭姓女子等被害人遭人毆打並毀損店內器具。

警方調查發現，雙方起因娃娃機店股東利益糾結，原本雙方訂在2日晚上在台中工業區附近檳榔攤協調，但有一方未到，雙方便電話協調，但在電話中發生口角，未到的一方便糾眾砸毀檳榔攤，再衍生出4日的娃娃機被砸案。目前已逮捕4位嫌犯，並無幫派背景，持續查緝中。

東海商圈附近鄰居表示，當時聽到歹徒砸娃娃機台的聲音，以為有人開槍，但沒有多久就看到一群人從店內衝出，戴著口罩，大家看到都很害怕。

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