921救災英雄疑捲三角戀遭埋屍 鄰居印象死者是「古意人」

2019-01-05 16:56

〔記者張軒哲／台中報導〕台中沙鹿區51歲遭撕票的民間救難隊員王嘉民以開個人計程車為業，王男去年12月30日將計程車停在住家門前自此失聯，王妻1月2日向轄區清水分局光華派出所報失蹤，今日屍體在南投市第九公墓發現，由於王妻向警方指稱丈夫與他人有金錢紛爭，但外傳王男疑似與同業的女友有感情糾紛，可能因此招致殺機。

警方調查，王男駕駛計程車為業，長期在台中海線地區載客，近期也會到三井OUTLET排班，去年12月中旬他疑似捲入與另名同業的女友三角戀糾葛，遭到對方在沙鹿毆打。

王妻報案指出，丈夫30日離開三井排班站返家，之後計程車一直停放在自宅社區門口，人卻失聯，直到今年1月2日熟客預訂出車卻被放鴿子，才報警尋人。

王男與妻子育有一男一女，孩子就讀國高中，王家在竹林里一處透天厝社區居住多年。鄰居指出，王家很少跟鄰居接觸，王男很古意，但王家曾被拆除電表，感覺經濟困窘，前天有聽聞王妻向社區入口住戶調閱監視器畫面，但是王妻只說家裡有點事情，鄰里一度揣測可能王男有小三。

由於王男計程車長期停放社區前面空地，附近住戶對計程車印象深刻，有其他住戶指出，常在半夜看到王男將計程車停著，車子發動，獨坐在車內，但已數日不見計程車移動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/