網路假買賣二手車詐全台 外甥與姨丈被起訴

2019-01-05 17:06

［記者陳恩惠／台北報導］新北市30歲男子胡海洲與35歲姨丈侯國華共組詐欺集團，在網路扮演購買二手車的買家，或有車出售的賣家，以先給訂金誘騙車主過戶與先收款後交車方式，設局行騙，犯行遍布全台；2人去年11月間被拘提到案後聲押獲准，士林地檢署就發生在士林、南港區的3案偵查終結，依詐欺取財罪嫌，將胡、侯2人起訴。

起訴指出，胡嫌去年4月間在「8891汽車交易網站」上，見許姓男子欲售車，竟因缺錢花用，與許男相約試車後，談妥以33萬元購買，4月13日上午雙方前往士林監理站辦理交車、付款與過戶手續，胡到場後佯稱身上沒錢，辦完過戶再去領款，詎料，胡取得車輛後，佯稱欲領款就駕車離去，同日下午2時立刻將車以27萬3000元售給不知情的鄭姓男子，以買空賣空方式獲利。

胡嫌見此法獲利甚豐，於是邀姨丈侯國華參與，胡嫌又在「8891汽車交易網站」找到張姓車主要賣車，去年6月7日談妥車價42萬8000元，胡先付3000元訂金，雙方相約11日給付尾款及辦理交車、過戶，當日下午2時，胡再付5000元車款後就催張男去辦過戶並變更車牌號碼，車過戶到胡的名下後，佯稱辦完過戶就去銀行領款。

但胡卻趁機將車鑰匙交給侯嫌開走，然後胡騙張一起搭車到北市士林區中正路的銀行和郵局匯款，因張察覺有異而與胡當街發生拉扯，經路人報警，警方將2人帶回了解，胡見形跡敗露，私下聯繫侯將車開回還給張，但是隔天卻將車子的名義人轉到侯的名下。

去年7月3日胡持續瀏覽汽車交易網找對象，發現徐姓男子要賣車，以LINE與徐男談妥107萬元，還偽裝是代侯老闆看車，侯當晚到中研院附近看車，4日中午在新北市樹林區的台北區監理所辦付款、交車及過戶，胡與侯先交2萬4000元訂金取信徐男，佯稱過完戶就去匯款，車輛不僅過戶到侯名下，連車牌一併變更。

侯則向徐表示，欲試車並載徐回中研院附近郵局，但侯、胡趁徐先行下車之際，2人卻趁機駕車離去，5日立刻以40萬元的低價賣給不知情的郭姓男子，所得款項2人均分花用完畢；事後3名車主分別向台北市警方報案。

檢察官調查時，胡、侯2人對犯案過程均坦承不諱，再加以胡嫌與徐、張及許姓車主的LINE、臉書對話紀錄，胡在監理站辦過戶監視器，以及侯賣車給郭男所簽訂的中古汽車合約書影本等相關證據，足證胡、侯犯行確定；2嫌另在全國所涉的10餘起詐騙案件，受害車主已組成被害人聯盟，提告討公道。

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