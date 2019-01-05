萬華應召站疑大換血 警3天逮13中國賣春女

2019-01-05 16:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局近來針對流竄在康定路、西昌街各暗巷的流鶯進行掃蕩，短短3天內，就查獲13名中國籍女子涉嫌賣淫，幾乎都是持短期觀光簽證來台。由於月前發生越南籍旅客大規模脫團潛逃事件，以致移民署和警方全面進行清查，警方懷疑人口販運集團因此改為招納中國女來台賣淫，以免引起注意。警方現深入追查中。

北市萬華警方是從本月1日至3日3天，連續在康定路、西昌街周遭小巷內，進行便衣步巡掃蕩，發現有的流鶯是成群結隊拉客，有的則是在站在小套房外，半遮掩用手勢和眼神招攬嫖客。

37歲來自遼寧的原姓女子，2日在康定路小巷拉客時，結果拉到便衣巡邏的員警，她當時比出1、5的手勢，暗示要價1500元，警方當下表明身分將她帶回，原女在警局哀聲嘆氣，表示才來台灣僅2天，有眼不識泰山才會被查獲。

39歲來自四川的滕姓女子，是與陳姓男客交易完畢時，被警方查獲，滕女警訊中，辯稱因缺旅費，聽朋友說這裡可以賺錢才來站壁，否認幕後有人接應。

警方表示，這3天內查獲的中國籍賣淫女人數之多，讓警方十分訝異，有的來自東北遼寧，有的來自四川、福建、河南，各個省份都有，全部都是拿1個月的觀光證件來台，最早的12月10日，最晚則是12月31日，其中4人12月31日才來到台灣，。

警方研判，這些中國籍女子幕後有大型應召站接應，所以一抵台就被安排至小套房，然後前往路邊站壁，警方先依違反社會秩序維護法，陸續裁罰這13名中國女，並送往移民署等待遣返。

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