高雄還沒發大財就先苛扣加班費 保大員警反彈

2019-01-05 15:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新任市長韓國瑜甫上任，「發大財」口號還沒成真，保大卻傳出基層員警加班費被打74折，反彈聲浪四起，對此，保大副大隊長徐如姣澄清，預算是去年就編列，並非韓市長上任才編，無法報支的同仁加班時數，會讓同仁自由選擇換補休或是記嘉獎方式來彌補。

高雄市保安警察大隊近日在內部群組公告，因2018年12月加班費剩餘金額不足，所有保大上百位員警超勤加班費被打74折，預計每人受影響3至5千元新台幣不等，基層員警集體反彈，抱怨從警以來首度發生這麼離譜的事。

據了解，台灣基層員警平均每日執勤時數達到10至12小時，每月平均工作200至240小時，而且排班時數混亂，薪水等同於是用健康來做交換，依照現行「警察外勤員警超勤加班費核發要點」規定，目前超勤加班時數上限是100小時，而超勤加班費上限則是1萬7千元，但是警察當月份超勤加班費超過1萬7千元，或超勤加班超過100小時者，機關即可不核發加班費。

去年3月份台灣警察工作權益推動協會提出此問題，沒想到如今更爆出不只加班費有上限，還要再打折的離譜事。

據保大員警傳出的截圖顯示，2018年11月份剩餘的加班費金額是194萬餘元，再加上市警局補助的215萬元，總金額約409萬元，但整個12月的超勤加班費，共需547萬餘元，因此必須打74折，經費才夠支應。

基層員警控訴，警察薪資雖然5萬元起跳，但本俸薪資不高，能夠領到5萬以上薪資多是靠專業加給與超勤津貼，也就是超勤加班費，但因為超勤加班費有上限規定，因此實務上，超過加班上限只能改記嘉獎。

據指出，8小時加班換一天補休、40小時加班換取1支嘉獎，一支嘉獎要用5天休假來換非常不合理，更何況員警獲得嘉獎只能用來增加些微積分，有等於沒有，而超勤加班費若是報到最高1萬7千元，換算下來平均損失將近5千元。

​警政署則指出，高雄市警察局預算歸高雄市政府處理，但超勤加班費部分是中央統一金額提供給各縣市政府，中央統籌補助的部分一位員警約為1萬2千元，其餘5千元則為各地方縣市政府依財政狀況編列之，警政署人士私下直言，過去確實沒有遇到這樣的狀況，若屬實確實有些奇怪。

徐如姣解釋，今年度的預算是去年就已經編列，當時並非韓市長任內，且預算是以334個員額數來估計，但截至2018年12月底為止，員額數增加至414人，共增加80多人，致加班費不足支應；1月至10月的加班費都有核實申報。

徐如姣也強調，無法核報的加班時數，將鼓勵同仁自由選擇以換補休或是記嘉獎方式彌補。

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