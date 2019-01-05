遇警盤查毒藏帽T 一大包鼓鼓的被識破

2019-01-05 15:15

〔記者陳薏云／新北報導〕毒品藏在帽T！新北市一名22歲王姓男子，昨凌晨2時許騎乘機車行經土城區金城路三段時，遇到新北市保安大隊警方盤查，王男竟異想天開將毒品塞在自己帽T的帽子中，警方發現王男帽子異常突起，照燈一看竟是多包草莓粉混合K他命毒品，依法將王男送辦。

警方調查，王男有多項毒品前科，昨凌晨2時許，騎機車看起來精神恍惚，新北保大第二中隊警員江煜堃等3員用「M-Police」查詢車牌發現王男為毒品管制人口，因此趁停紅燈時上前盤查，王男發現自己遭鎖定，立刻將毒品藏在帽T的帽子裡，還裝沒事與警方聊天，沒想到毒品造成帽子突起引起警方注意，順利查獲藏有草莓果汁粉的K他命毒品10包，毛重85.26公克。

王嫌遭逮後供稱，「不知道是毒品，是在便利商店買的果汁粉｣，但員警發現包裝上卻沒有像市面上有詳細標示，嫌犯這才坦承就是俗稱的咖啡包毒品，最終，嫌犯的戲法還是被員警戳破；全案依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大以情資整合中心所提供大數據科技資料，統合蒐集分析出轄區治安熱時、熱點，據以彈性規劃勤務及加強查緝毒品力道，並選定重點處所實施臨檢，將有限警力運用在最需要的地方，澈底有效打擊毒品犯罪。

警方呼籲，毒咖啡包包裝五花八門、繽紛奪目，常容易令人產生好奇心，小孩會被彩色漂亮的外表所吸引，誤以為是糖果，卻不知道包裹彩色糖衣是有害的毒品，家長們一定要特別注意孩子們的安全，不用來路不明的東西。

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