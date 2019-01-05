酒吧買醉不等於可以亂摸！ 他偷掐女公關胸判刑5月

2019-01-05 14:42

〔記者黃建華／高雄報導〕千萬不要以為到酒吧等風月場所就可以對女公關亂伸鹹豬手！高雄一名蘇姓保全人員，去年5月12日凌晨到一家酒吧買醉，藉口要跟一名女公關講話，要女方坐到他右邊，卻趁機以右手搭在女方右肩，順勢收回時偷掐被害女子左奶，被害女子當場氣哭，報警並怒告性騷擾，高雄地院一審將蘇男判刑5月，如易科罰金需15萬元。可上訴。

判決指出，從事保全工作的蘇姓男子，去年5月12日凌晨4時15分許，前往新興區一家音樂酒吧買醉消費，藉故要求原坐在對面的一名女公關「小雪（化名）」坐到其右側，以右手繞過小雪左肩，利用其將右手收回之際，乘被害人不及抗拒，滑移至被害人左胸並順勢觸摸1下。

被害女公關不甘受辱當場向店內會計投訴，並報警處理，經警調閱該店內監視器錄影畫面後，將蘇男依涉嫌性騷擾送辦。

案經高雄地檢署起訴，高雄地院審理時，蘇男辯稱：他沒有觸摸被害人的胸部，更何況如果要摸，應該是直接摸右胸，不會摸左胸，而且當時他酒喝多了。被害人則堅稱她左奶被掐了一下，深覺受辱，當場氣哭。

法官勘查店家監視器等事證，認定蘇男涉嫌觸摸被害人左胸，且事發後遲未與被害人和解，依性騷擾罪將他判刑5月，如易科罰金需繳15萬元。可上訴。

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