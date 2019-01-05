台鐵北湖車站3日晚間遭撞斃男子 警公布特徵盼指認

2019-01-05 14:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名男子3日晚間在台鐵北湖車站第一月台1車處，遭181次自強號撞輾身亡，但因男子身上無證件，遺體也難以辨識，檢警根據身體特徵推測為20至30歲男性，長髮至肩，體態微胖，今天公佈死者衣物、鞋子，盼家屬出面指認，電話：（03）526-6947鐵路警察局台北分局新竹分駐所。

警方表示，中國科技大學新竹校區緊臨北湖車站，案發當時，一名正準備搭車回家的中國科大學生，正好目擊意外過程，當場嚇得臉色發青、全身發抖，自行聯繫家屬來接他。校方獲知訊息，將安排心理師協助開導該名學生，同時也將清查該校是否有數日失聯未與親友聯絡的學生。

警方表示，該名男子身穿黑色上衣、褲子及深色羽絨衣，疑似跳軌尋短，到場時已明顯死亡，由於身上未發現任何身分證件，檢警根據其特徵，推測是20至30歲之間的年輕男子，特別是長髮及肩，穿XL尺碼衣服，身高約170公分。

警方已調閱附近監視器，盼能釐清男子死因及身分，不過仍無法確認其身分，因此今天公佈他的衣物、鞋子，希望民眾提供線索協尋，幫助死者找到回家的路，若知有特徵相同者，請儘速與新竹分駐所聯繫。

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