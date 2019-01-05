命中注定遇上你？ 持毒奧迪哥連3次遭同一特警查獲

2019-01-05 14:12

〔記者許國楨／台中報導〕在台中新社區種香菇的陳姓男子平時駕駛白色奧迪轎車代步，光是最近一個月來就因車內攜帶K毒被台中市警局保大陳姓特警抓過兩次，前天他開車停等紅燈時竟又遇上巡邏中的陳員，兩人四目相交頓時擦出火花，陳員示意露出靦腆笑容的陳男路邊停車，果然又在車內查獲遺留K毒殘渣的K盤，連3次被同一名員警查獲讓陳男搖頭自嘲:「我跟你的八字真的相剋」。

台中市警局保安大隊特勤中隊前天下午2點多巡經文心路、北屯路口，眼尖陳員發現一旁併排停等紅燈的白色奧迪轎車非常眼熟探頭查看，馬上與25歲的陳姓駕駛四目相交，原來是最近一個月來接連兩次被自己查獲毒品的陳男，立即緩慢的指揮陳男示意他靠邊停車受檢。

而陳男與陳員對到眼竟然也瞬間定格，心想這次又跑不掉了，還靦腆的朝陳員笑了一下，讓員警好氣又好笑，果不其然在車內又查獲殘留白色粉末的K盤，經當場以毒品試劑檢驗果然呈K他命毒品陽性反應，陳男當場坦承施用毒品。

陳男供稱，因家中務農需要幫忙，才會想抽K菸提神，當時正準備開車沿東山路到新社區山上種香菇，沒想到那麼巧竟又遇到陳員，且連3次都栽在同一位員警手上，直呼「有夠衰」，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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