吞安眠藥女子講電話「大舌頭」 友人驚覺有異報警救人

2019-01-05 13:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓女子因諸事不順，今天凌晨吞下過量安眠藥，還好她正與友人講電話，友人發現她說話愈來愈不清楚，甚至有點「大舌頭」，趕忙掛斷電話並報警求助，及時將黃女送醫，才沒發生憾事。

今天凌晨4點多，桃園警方接獲報案，指黃女似有意尋短，桃園警分局埔子派出所警員簡振聖、陳俊嘉趕往黃女住處按電鈴，黃女家人睡眼惺忪地應門，看到警方先嚇了一大跳，再聽到黃女想尋短，更急忙找來備用鑰匙，打開黃女房門，讓員警與消防隊員進房救人。

黃女因吞下過量安眠藥，已意識不清，消防隊員初步處置後，緊急將她送醫，還好經過醫師診療後，她已無大礙。警方說，還好黃女吞下安眠藥後，與友人通電話過程中，友人機警地發現黃女狀況有異，及時報警，才避免憾事發生。

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