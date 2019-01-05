台北醫院大火釀15死 義消趁亂A走消防裝備判處拘役

2019-01-05 13:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家去年8月13日大火造成15死，事後新北市消防局第二大隊頭前分隊發現器材遺失，調閱車內外行車記錄器，才看發現竟有人「趁火打劫」，追查發現竊賊竟是22歲朱姓台北市義消，新北地院日前依竊盜判他拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，朱男趁在場消防人員忙於疏散台北醫院病患、傷者之際，打開頭前分隊的消防車座艙門，偷走一組張姓女消防員價值約35920元的FENZY空氣瓶、背架，事後火災勤務結束，消防員發現領管裝備不見，追查發現是朱男所為，要求對方返還物品，去年8月14日晚間朱男便將贓物拿到頭前分隊歸還。

檢方偵訊時，還是大學生的朱男否認行竊，辯稱當天從義消群組得知台北醫院發生大火前往支援，到現場後，朋友要他從消防車上拿空氣瓶，抱怨瓶內沒氣後，隨即表示：「我去換一下衣服」，但友人一去不復返，他只好帶走空氣瓶。但朱男卻說不出友人到底是誰？加上空氣瓶上的姓名貼，曾有被撕毀過的痕跡，檢方因此不採信其辯詞，將他起訴。

審理時，朱男坦承犯行，法官考量他犯後態度尚可，竊得物品也返還消防隊，因此判處拘役20日。

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