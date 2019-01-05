裝電波干擾器躲查緝 「隱形斗篷」失效睡夢中遭逮

2019-01-05 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子因毒品案遭通緝，為了躲避查緝不但以車為家四處流竄，甚至在車內安裝遮蔽電波訊號的「電波干擾器」防止監聽，但這些自以為穿上「隱形斗篷」的周全防備，遇上認真警方全都失效，警方掌握劉男交通工具以車追人得知他藏匿摩鐵循線上門，當場逮捕仍在呼呼大睡的劉男並起出毒品送辦。

電影《哈利波特》中的主角蓋上隱形斗篷將自己隱藏起來，不過現實生活中這種能讓人行蹤成謎的東西真的存在嗎？賴姓通訊行業者說，可以遮蔽電波訊號的「電波干擾器」，常用在防止行動電話炸彈引爆等恐怖攻擊行動，或是作為防止監聽洩密的用途，但有些嫌犯為了躲避警察，會用來防止被追緝。

而這種電波干擾器又稱作「訊號遮蔽器」，可以遮蔽手機、定位系統等訊號，以一款小型的電波干擾器為例，裝上天線可以遮蔽掉室內空間方圓大約15公尺左右的電波，較大台的可遮蔽室內空間約方圓500公尺到1公里的電波，依照不同的功率，可以遮蔽不同範圍的電波。

41歲劉姓男子則因毒品案在去年4月份遭發布通緝，劉男為了躲避查緝，不僅把所有家當放車上載著跑，甚至在車內安裝了電波干擾器，如此大費周章仍是百密一疏，他忘了自己就是車主，台中市第三分局立德派出所員警透過車行軌跡系統以車追人，前天發現車子最後出現在南屯區一間摩鐵上門查緝。

當時劉男剛吸完毒加上喝了點酒，熟睡中渾然不知警方到來，在毫無防備下遭逮捕，警方並在其隨身包包查獲7包安毒（18.9公克）及1支大麻菸，劉男供稱，為了躲避查緝常利用無線電了解警方動態，另為防止遭竊聽及跟監車上還裝設電波干擾器，以為自己穿上隱形斗篷萬無一失，未料仍被警方循線找到；警方則在訊後將他解送歸案並依毒品罪嫌送辦。

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