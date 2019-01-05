暴力犯罪被害人女性占7成 警呼籲需學會「智」保

2019-01-05 13:24

〔記者邱俊福／台北報導〕近日發生女子遭搶、挾持，假借廁所被強拉熊抱的案件，北市婦幼警察隊對此表示，依警政單位歷年統計資料，近10年「暴力犯罪」被害人中女性約占7成左右，顯示女性容易成為暴力下的被害者，除了警方加強查緝犯罪外，也呼籲女性朋友智保，以免受害。

北市婦幼警察隊表示，如遇突發暴力狀況，先保全自己的生命安全，避免與歹徒正面抵抗，以下幾點智取保全性命的方法提供參考：

一、分散目標：如果歹徒目標是「物品」，像是金錢、皮包、行動電話及珠寶首飾等都是明顯的下手目標，因此具有高價值的物品應分散放置不同的地方，如果歹徒目標是「人」，儘量不讓自己處於危險情境之中，深夜避免單獨行動、行經路線適時變化，勿讓歹徒易於掌控。

二、轉移目標：面對歹徒挾持或肢體控制時，假藉任何理由離開現場，例如假裝嘔吐、昏倒、或患有疾病等理由，轉移歹徒注意力，乘機逃離或撥打電話報警。

三、放棄目標：如果歹徒的目標是物品時，保持冷靜，放棄錢財，以保住生命安全為第一優先，如果目標身體或性命受到攻擊或傷害的威脅時，假裝配合，試圖以身外之物換取人身安全。

四、聲音退敵：當不幸遇害時，在無安全顧慮之下，應大聲呼救，例如在遭搶奪財物時，大聲呼喊「搶劫」，在遭性騷擾時，大叫「有色狼」，或當發現有人尾隨時，吹響隨身攜帶的口哨或開啟警報器等，引起路人注意，讓歹徒知難而退。

五、牢記特徵：努力記下歹徒身高、體型、口音、身體明顯記號、使用的交通工具車號、車型及去向等，並保存現場完整，留住現場證人，立即報警。

婦幼隊提醒，女性朋友應時常注意周遭環境，不論是熟悉、陌生的環境都應提高警覺，例如到賣場購物中心停車場取車時，應留意周遭人、事、物，運用智保原則保障自身生命安全。

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