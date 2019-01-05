只毀機台！疑合夥人糾紛 東海商圈2夾娃娃機店遭砸

2019-01-05 12:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天凌晨12時許，台中市東海商圈附近有兩家夾娃娃機店遭到歹徒闖入，兩家娃娃機分別被砸了21台及14台，但犯案者只砸機台，未取走機內的娃娃，警方調查，共有8名歹徒犯案，嫌犯開了兩部車，疑似合夥人糾紛，已迅速鎖定犯案車輛及特定犯嫌，正積極偵辦查緝中。

台中市東海商圈，今天凌晨遭8名歹徒闖入一家娃娃機店，有3名手持鋁棒砸機台，5名在門外，犯案過程不到1分鐘即快閃離去，之後，8名惡煞到距離約500公尺位在台中工業區附近的另家夾娃娃機店，再度將娃娃機砸爛。

警方調查，位在東海商圈的娃娃機店，店裡擺放的23台夾娃娃機有21台玻璃全破，只有擺在邊邊的2台逃過一劫，另外，紙鈔換幣機也遭破壞，無法換幣，現場一片狼藉。另外在台中工業區附近的夾娃娃機店，店裡共擺放有30台夾娃機，其中有14台被砸破玻璃。

警方初步調查，兩家娃娃機店都是同一業者，砸機台應該是同一群人所為，先前便曾發生同一業者檳榔攤被砸，應該是合夥糾紛。

附近鄰居表示，當時聽到歹徒砸娃娃機台的聲音，以為有人開槍，但沒有多久就看到一群人從店內衝出，戴著口罩，大家看到都很害怕。

警方表示，已調閱被害店家監視器影像，並且鎖定犯案車輛及特定犯嫌，正積極偵辦查緝中。

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