綑綁母女劫財 工廠老闆供稱：欠債數十萬才找朋友下手

2019-01-05 12:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕2名雨衣惡煞大前天持鑰匙闖空門，搜刮新北市樹林區民宅時，受害戶母女陸續返家，遭雙煞綑綁及強脫到只剩內衣後猥褻和毆傷，雙煞得手約6千元，離去前還拍下母女不雅照，母女度過驚恐6小時後掙脫報案。2名嫌犯外勞PHAM TUAMTHAI（范湯泰）與其丁姓塑膠工廠雇主今晨陸續落網。主嫌丁男供稱，因為經營失利，欠下數十萬，且年關將近缺錢，才決定對朋友劫財。

警方解析案情發現，2嫌作案全程只有說「不准動」、「敢報案就把裸照上網」2句話共12字，加上被害人住家門窗未被破壞，歹徒持鑰匙入屋、熟悉家中作息等情，不排除熟人所為；案發後警方在案發地附近起獲犯案雨衣等物，雖鑑驗、比對歹徒身分查緝，但都無所獲。

警方上門查訪外勞 淡定企圖誤導

偵查隊長廖武郎說，案發後警方擴大過濾監視器，發現雙煞營造斷點，經抽絲剝繭，發現外勞先丟棄2人穿著的雨衣，再將犯案的電動機車棄置樹林、新莊交界，換騎另台機車回到塑膠工廠，警方4日到塑膠工廠查訪時，從身形特徵，查訪35歲的越勞PHAM TUAMTHAI，但PHAM TUAMTHAI否認涉案，丁姓老闆也淡定地說，外勞常亂跑，並不清楚他的行蹤，企圖誤導警方。

據了解，丁嫌與黃婦夫妻是腳踏車友，月前曾向黃婦透露周轉意圖，卻不了了之，約一個月前，丁嫌向黃婦丈夫借機車，趁機打備用鑰匙。

心虛只搶6500元 連金融卡都不敢拿

丁嫌犯案時一度猶豫，當時因借用外勞手機，不熟悉介面，拖延了不少時間，直到黃婦女兒回來，再壓制、控制她，直到深夜離去，丁嫌因心虛、慌張，只搶走6500元現金，連黃婦供出密碼、內存十幾萬現金的金融卡都不敢拿走。

案發後還假意關切 刺探案情

昨案發後，丁嫌還到醫院、被害人住處向黃婦夫妻、女兒假意關切，但實際上是要了解母女向警方供出多少案情，掌握自身是否被鎖定，隨著丁嫌今天被警方策動到案，他的關心也格外諷刺；丁嫌自知犯下大案，到案後兒女到警局關切，他也情緒激動，一時無法平復。

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樹林警分局策動涉及母女強盜案的塑膠工廠負責人丁姓主嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

丁姓主嫌、越勞PHAM TUAMTHAI （范湯泰），分穿黑色、紅色雨衣犯案。（記者吳仁捷攝）

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