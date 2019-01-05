熟女深信美國軍官急匯款 警：醒醒吧！

2019-01-05 13:24

〔記者黃建華／高雄報導〕近來冒充美國軍官的詐騙老梗仍層出不窮，不是瞎掰美軍駐某某國家的軍官，要把退休金寄給民眾保管，請民眾支付運費，不然就是誆稱「我被俘虜需要贖金」。被害人被愛情沖昏頭匯款，少則數千美元，多到高達數十萬美元，被詐騙集團以假照片及甜言蜜語騙得團團轉，最終落得愛情、麵包兩頭空。

前（3）日下午2時許，中正三所巡邏警組巡佐陳東海、警員林鈺祥執行巡邏勤務，至富邦銀行簽巡時接獲銀行郭姓經理通報，行內有一名李姓婦女（57歲）攜帶3600元美金現款準備匯往境外指定帳戶，郭經理詢問李婦「對方是家人嗎？」李婦僅淡淡的回答「是朋友」，其餘便不願多說，郭姓經理直覺有異，正巧遇警組前來簽巡，便告知警方請求協助，員警立即接手處理，並向李婦說明，該類情況常為網路詐騙案件，藉由耐心談話，婦人終於向警方吐露案情。

李婦表示，2個月前經由Facebook社群網站結識對方，對方自稱為美國駐葉門維和部隊軍官，因執勤需要將秘密情資及一筆百萬元美元的退休金包裹寄予李婦保管，緊接著又謊稱該包裹被台灣海關扣留必須由他本人來台領取，剛好最近有兩個禮拜的假期要前來台灣與她見面並領取包裹，但由於美國軍人的薪水是一年領取一次，請她先代墊機票錢，要求婦人匯款3600元美元，李婦對此詐騙說詞深信不疑，無論員警如何分析各種不合理細節及告知近期已截獲數宗涉及「維和部隊將軍」的詐騙案，李婦仍幫所謂的「葉門軍官」說情，令員警及行員哭笑不得。

員警及行員見李婦說詞仍有所保留，不願相信自己遭到詐騙，因此想要借助李婦親屬或朋友協助勸說，但由於李婦稱自己獨居、單身、沒有任何親人及朋友，警方只好告知李婦，該3600元美元匯往國外指定帳戶時，因為該帳戶為警示帳戶，款項遭台北總行攔截未匯出，但要領回必須一名家屬或朋友充當見證人始可領回，並採溫情攻勢苦口婆心勸說這是網路詐騙切勿再另行匯款，李婦最終終於相信警方所言並也承諾不會再匯款，而成功阻止一起網路詐騙案。

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