不滿和平公園蓋活動中心 蔣月惠率里民抗議

2019-01-05 12:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠今天上午率華山、中正部分里民拉白布條，抗議屏東市公所在和平公園新建「中正里及華山里社區活動中心」，認為地點不佳、減少社區綠地空間，屏東市公所主任祕書李英宗表示，蓋里活動中心也是應社區需求，一切皆合法，將會再和地方溝通。

蔣月惠表示，屏東市公所在未告知社區里民下選定社會福利館旁的公園綠地蓋里活動中心，把綠地變成水泥，讓當地民眾無法使用公園綠地，引起當地居民不滿，組成「屏東和平公園護綠聯盟」，多次向市公所反映表達反對之意，並且在網路上連署，截至4日已有270位民眾支持，其中包含102位中正及華山里民，民調也顯示有一半的里長不知道市公所要蓋活動中心，這樣的決策完全沒有尊重地方民眾的需求。

抗議的民眾認為，現在綠地愈來愈少，社區活動中心為何要蓋在公園內？這會影響一般民眾的使用權利，有那麼多地點可以選擇，為何要選在社福館旁？

市公所主任祕書李英宗說明，公園本來就可以蓋社區活動中心，當初也是應地方里民的需求來規劃新建，一切都依照法令執行，土地由縣府同意使用，建照已核准，現在部分居民有意見，市公所會再進行溝通協調。

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