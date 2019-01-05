自投羅網！邊開車邊施打海洛英 茫到撞柱子秒被逮

2019-01-05 12:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名錢姓毒蟲，涉嫌一邊開車一邊施打海洛英毒針，毒效發作，錢嫌「茫」到把車開去撞上七賢二路「鳥巢會館」柱子，警察剛好在旁，趨前查探，叫醒錢嫌時，手還握著針筒，堪稱自投羅網。

新興分局前金分駐所巡邏警組所長黃明泰、警員陳寶文，前晚巡經七賢二路、瑞源路口停等紅燈時，見一名錢姓男子駕駛一輛白色自小客車，由瑞源路北往南的方向滑行，右前車頭撞擊到七賢二路165號（鳥巢會館）西南角門柱後，車輛隨即停下且未熄火，巡邏警組見狀立即前往查看。

錢姓男子明顯身體不適，昏睡在駕駛座，警方輕敲車窗後發現錢男無反應，深怕發生危險，馬上通報救護人員到場協助，警消決定破窗時，錢男突然甦醒，警方喝令其將車門打開，並立即將車輛熄火下車。警方發現錢男左手握有施打後的針筒，雖錢男以糖尿病注射為由，但警方不採信他的辯詞，在錢姓男子的同意下搜索車內，赫然發現副駕駛座的煙盒內塞著一袋0.27公克的一級毒品海洛英，馬上逮人。

警方調查，錢姓嫌犯（41歲）有毒品、竊盜等前科，他坦承持有毒品，但聲稱很久沒碰了，海洛因是朋友請他的，全案訊後移請高雄地檢署偵辦，並持續追查其毒品來源。

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