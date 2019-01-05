被誤認元大銀行搶匪 他揚言告警濫用公權力

2019-01-05 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕台中市沙鹿區昨天發生銀行搶案，警方獲報逮捕一名戴紅帽騎自行車的中年男子，但後來證實是烏龍一場，昨晚已逮捕真嫌並起出贓款。被誤認搶匪的男子表示，自己只因穿著與嫌犯相似，就被5名員警圍毆逮捕，揚言控告警方濫用公權力。

綜合媒體報導，遭誤認搶匪的路人穿著與嫌犯相似，都戴著紅色帽子、口罩及深色上衣，而且同樣騎著自行車在遭搶銀行附近出沒，才導致警方第一時間誤判，現場甚至一度傳出將宣布破案。

遭誤認搶匪的男子對警方的舉動相當不滿，認為現場員警僅憑一頂帽子及一個口罩就認定他是搶匪，當場將他逮捕帶走，實在相當過分，此外，他還控訴警方動用暴力，「5個警察打我一個，他們不會承認啦」，揚言提告警方濫用公權力。

對於遭誤認為搶匪的男子揚言提告，清水警分局表示，此乃當事人權利，將予以尊重，警方並澄清，由於男子當時拒絕供述身分，現場員警便依《警察職權行使法》將其帶回查證身分，全程未逮捕、上銬，承諾會再向他解釋、致歉。（12:39更新）

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