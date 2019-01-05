移民署警告：容留脫團越南客 恐成人口販運共犯

2019-01-05 11:00

〔記者黃建華／高雄報導〕移民署結合警政署全面查處，非法容留越南客脫團者恐成為人口販運共犯！

移民署結合警政單位查處「觀宏專案」越南籍脫團者，截至108年1月5日8時止已查處42人（含自行到案），偵辦本案之移民署南區事務大隊表示，針對本案越南籍脫團成員以假觀光名義入境來台從事其他不法情事，恐遭在台不法人士藏匿、容留或控制行動等，進而被勞力剝削、性剝削，容留者恐因此涉及人口販運或相關刑責，淪為共犯或幫助犯而不自知。

南區事務大隊呼籲國人或居留外僑切勿非法容留該越南籍觀光脫團者，以免誤蹈法網。

此外，移民署於102年已與越南公安部出入境管理局簽署移民事務合作備忘錄，內容包含人口販運防制及情資交換之合作，本案移民署也透過兩國之合作機制，請求越南政府提供本案犯罪相關情資，積極追查幕後犯罪集團。

移民署署長邱豐光於1月4日宣布，即日起成立檢舉獎金，民眾若向相關政府單位提供情資，並經查證屬實，將依「舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法」核予每件最高新台幣4000元獎金，鼓勵民眾踴躍檢舉不法，民眾可透過移民署提供之以下各地區專線電話聯繫或逕與各縣市專勤隊聯繫，受理人員將會立即處理。

移民署檢舉專線電話：北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933090291，提供協助或報案使用。

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