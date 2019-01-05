闖屋綁母女1越籍嫌犯被逮 供稱與台籍老闆共作案

2019-01-05 10:06

〔記者吳仁捷／台北報導〕新北市發生恐怖闖屋劫財劫色案！2名雨衣惡煞大前天持鑰匙闖空門，搜刮時受害戶母女陸續返家，遭雙盜綑綁及強脫到只剩內衣後猥褻和毆傷，得手6千元，離去前還拍下母女不雅照，母女度過驚恐6小時後掙脫報案；警方昨深夜帶回一名越南籍外勞，當時外勞仍未承認，今天凌晨才改口承認，他與台灣籍老闆一起犯案，警方正全力追緝中。

專案小組昨天過濾監視器，發現一嫌騎乘電動機車逃逸，因案發地在新北、桃園交界工業區住宅，不少外勞群聚，警方當時就懷疑外籍人士犯案，擴大追查，4日晚間在樹林保安街一帶，帶回越南籍阮文成（音譯），並起出犯案用的兩件雨衣，鑑識人員開始風乾雨衣，試圖採證指紋。

逃亡張嫌經營工廠 認識被害婦人

經過一夜突破心防，阮文成承認他與老闆一起犯案，但否認猥褻，辯稱是制伏時觸摸到母女私處，而脫衣是老闆張男擔心被認出，才要脫去母女衣服，拖延她們掙脫、追出的時間。

警方調查，逃亡的張嫌在樹林保安街經營工廠，因故認識母親黃婦，但是何種關係仍待釐清，目前仍全力緝捕在逃張嫌到案，釐清全案。

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