偷車賊躲廟睡大頭覺 遇警下跪語無倫次求饒

2019-01-05 10:07

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東一名前科累累的湯姓男子看見路旁一部嶄新重機車忘了拔鑰匙，心生歹念偷走代步，騎到累竟躲在前鎮區一間廟前長椅睡大頭覺，未料保大巡邏發現該失竊機車，湯嫌遭警叫醒竟哭天搶地討饒，並交出鑰匙！讓警方頗為錯愕。

保安大隊黎明中隊警組小隊長黃燦明等3人，執行深夜熱區、熱點巡邏勤務，1月4日5時15分許，巡經前鎮區明道二街『萬善公祠』廟前時，發現一部失竊重機車，帶班小隊長直覺竊嫌應該還在附近，隨即就在廟庭前的長椅上，發現一名呼呼大睡的男子，員警上前盤查時，該男子被叫醒，看到警方竟滿臉驚恐。

經查證後發現湯男係屏東縣警察局所列管『竊盜治安顧慮人口』，有竊盜、贓物、侵占、傷害等多項前科素行資料，向其詢問該失竊重機車是否為他所騎乘使用，湯男神色更加慌張，右手顫抖地緊靠右側褲袋，執勤員警怕湯男持有武器，立即請其出示褲袋內物品。

湯男拒絕配合且哭天搶地的說：「我又沒有怎樣..拜託你們啦....大哥.....我對不起啊！」語無倫次，又向警方要求要上廁所，看起來就是想藉機逃跑的樣子，經警方嚇斥後，才主動取出一把鑰匙交予警方，經以該把鑰匙嘗試啟動該部失竊機車後，果然「賓果」！順利開啟機車置物箱，湯男隨即放聲哭泣向警方坦承行竊機車作為代步工具，被逮捕偵辦，並通知車主領回機車。

警方調查，黃姓車主（19歲）是半工半讀的高職學生，因元旦跨年夜太累，回到租屋處時，一時疏忽忘記把鑰匙取下，遭湯嫌竊取得手。

黃生發現車被竊時腦袋一片空白，相當難過，因為該車為剛購買不到2個月的新車（購車金額約10萬元左右），對於黃生而言是一筆大錢，而且是半工半讀1年才有辦法存夠分期購買，原想108年是個倒楣的新年，沒想到短短4天就被保大員警通知尋獲消息，一時以為被詐騙了，直到真的看到愛車，高興不已。讓保大員警深具成就感。

湯嫌坦承，平日以打零工為業，收入無法購買機車當交通工具，當日因尿急至竊案現場「小解」時，意外發現該部機車的鑰匙未拔，一時心生歹念故順手行竊機車，對於犯行深感後悔！全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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