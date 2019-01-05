員山民宅火警1死4傷 母見女兒遺體淚崩「不管去哪都愛你」

2019-01-05 08:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉一棟2層樓透天厝，今天清晨4點發生火警，警消到場，洪姓母親就高喊「4個孩子還在裡面」，消防人員立即搶救，但仍導致洪姓母親與4名吳姓女兒共1死4傷，其中就讀凱旋國中3年級的二女兒，到院後醫生就宣告死亡，遺體被葬儀社移往太平間時，洪母跟在後方一路哭喊「不管你到哪裡媽媽都愛你」，場面令人鼻酸。

員山鄉42歲洪曉燕，平日與4名女兒及公婆住在員山鄉的2層樓透天厝，丈夫長年在中國工作，大女兒目前高一，二女兒就讀凱旋國中3年級、3女兒國中1年級，小女兒則就讀幼稚園。

今天凌晨4點6分，洪女全家共7口住的透天厝，疑似因2樓的神明桌電線走火起火燃燒，導致濃煙密布，且火勢越燒越猛，幾乎整棟透天厝都被火焰吞噬，住在1樓的公婆從睡夢中被濃煙搶醒後，隨即呼喊住在2樓的洪母及4名孫女，洪母驚醒後見火勢猛烈，隨即下樓與公婆逃出屋外，但不斷呼喊仍受困房內的4名女兒。

警消趕到後，洪母高喊「4個孩子還在裡面」！消防人員除拉水線灌救，隨即架起伸縮梯，至透天厝2樓，持破壞器材破壞房間窗戶，陸續救出洪母的4名女兒，並緊急連同受傷的洪曉燕一起送醫，遺憾的是，現場無生命跡象的二女兒，到院後醫生就宣告死亡，三女兒也身受重傷命危，院方緊急插管，轉送加護病房。

所幸洪母及大女兒、小女兒僅受輕傷，無生命危險，但因呼吸道灼傷，仍需住院觀察；洪母到院後情緒還算平穩，親友陸續趕到醫院關心，不過，葬儀社人員將二女兒遺體從急診室移往醫院太平間時，洪母淚水潰堤，坐著輪椅跟在後方，不斷哭喊「霏霏不管你到哪裡媽媽都愛你」，場面令人鼻酸。

洪母的公公指出，不知為何家中竟然突然起火，至今他仍心有餘悸，過世的孫女平日乖巧、孝順，在校成績也非常好，如今發生憾事，讓他相當難過。

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