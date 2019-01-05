2惡男闖屋蹂躪母女「只說12字」 1嫌犯落網

2019-01-05 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市樹林區2日發生恐怖闖屋劫財劫色案，一對母女返家先後被2名匪徒強行綑綁，甚至被趴下裸照，遭雙盜綑綁及強脫到只剩內衣後猥褻和毆傷，母女度過驚恐6小時後掙脫報案。當地轄區分局警方昨晚逮補到一名外籍嫌犯，直到今天凌晨才承認犯案，另一名嫌犯仍在逃，警方持續追緝中。

警方調查，受害戶一家4口住在新北市樹林區，中年母親與女兒白天上班，父親因工作之故未每天返家，兒子通常較晚回家。2名分穿黑色、粉紅色雨衣，戴安全帽、口罩、手套的雙盜，選在2日下午4時多，一路用鑰匙從公寓大門進入樓上的受害戶。

警方分析，惡煞全程只有說「不准動」、「敢報案就把裸照上網」2句話共12字，加上被害人住家門窗未被破壞，歹徒持鑰匙入屋、熟悉家中作息等情，不排除熟人所為；案發後警方在案發地附近起獲犯案雨衣等物，已送請鑑驗、比對歹徒身分查緝中。

《蘋果日報》報導，昨晚當地轄區警方逮捕一名外籍嫌疑犯，漏夜偵訊不發一語，直到凌晨才坦承犯案，而另一名在逃嫌犯是否也是外籍人士，警方仍在調查。

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