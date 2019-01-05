「黑馬」走了！前四海幫老大陳興餘器官衰竭過世

2019-01-05 07:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕前四海幫老大陳興餘，因殺人等罪入獄32年，6年前拿起掃把、撿回收，將一手創辦的「潔安企業社」經營得有聲有色，幫助不少更生人重返社會；他去年12月初突急性心肌梗塞，緊急開刀救回後，昏迷指數一直只有3，昨天下午2點49分辭世，享壽60歲。

他的寶貝女兒在臉書PO文：「老爸你怎麼真的捨得丟下我們，你還沒有跟我們說話！」「老爸，我們都在門口準備要帶你回家！不痛了～可以好好休息了！」字裡行間透露對陳興餘的不捨。

理著平頭、身材高壯、綽號「黑馬」的陳興餘曾是威震全台的「四海幫老大」，江湖地位很高。為了討債，陳興餘曾要了2條人命，入獄32年，人生大半在獄中度過。

陳出獄後金盆洗手，6年前拿起掃把、撿資源回收，創立「潔安清潔公司」，為讓更生人出獄後，有份穩定工作，他專門聘僱更生人，改變不少更生人的人生。

陳去年12月初突因急性心肌梗塞倒下，經緊急進行心臟手術救回，臥病展現驚人求生意志力，靠葉克膜支撐月餘，但因急性心肌梗塞，栓塞嚴重，昨天下午併發器官衰竭不治。

陳妻臉書PO文指出，他離開時面容安詳，將循佛化奠祭，並懇辭任何花圈、花籃、輓聯等，後事一切從簡。

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