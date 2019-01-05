恐怖雙煞綑母女蹂躪6小時 只說了12個字...

2019-01-05 06:58

拍不雅照 嗆報案就PO網

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市發生恐怖闖屋劫財劫色案！2名雨衣惡煞大前天持鑰匙闖空門，搜刮時受害戶母女陸續返家，遭雙盜綑綁及強脫到只剩內衣後猥褻和毆傷，得手6千元，離去前還拍下母女不雅照，母女度過驚恐6小時後掙脫報案。

警方解析案情發覺，惡煞全程只有說「不准動」、「敢報案就把裸照上網」2句話共12字，加上被害人住家門窗未被破壞，歹徒持鑰匙入屋、熟悉家中作息等情，不排除熟人所為；案發後警方在案發地附近起獲犯案雨衣等物，已送請鑑驗、比對歹徒身分查緝中。

婦人返家 被扒衣控制

警方調查，受害戶一家4口住在新北市樹林區，中年母親與女兒白天上班，父親因工作之故未每天返家，兒子通常較晚回家。2名分穿黑色、粉紅色雨衣，戴安全帽、口罩、手套的雙盜，選在2日下午4時多，一路用鑰匙從公寓大門進入樓上的受害戶。

女兒買麵回家 也遭猥褻

母親當天傍晚5時20分返家，發現陌生人驚喊「你們是誰？」歹徒喝令「不准動」，隨即以涼被蓋頭，把婦人帶進臥室，扒去外衣褲後反綁，因在屋內未找到財物，開始猥褻婦人，受害人一度抵抗遭打傷。

稍後女兒打LINE給媽媽，歹徒竟冒充婦人回訊「我想吃麵」，女兒晚間7時40分帶麵返家，進門就被歹徒用布蓋頭及反綁，也被扒得剩內衣褲，帶進浴室控制行動。

女兒咬傷嫌犯 盼留證據

一歹徒猥褻女兒時，被害人尖叫，惡煞拿衣物塞她口中，遭掙脫咬中手臂，該歹徒因疼痛先離去，另一人深夜拍下2女不雅照，恐嚇「敢報案就把裸照上網」才離去。歹徒只說了2句話，全程用手機打字對被害人下指令。

全程手機打字下指令

母女飽受一夜折磨，母親頭、腹、手腳遭毆傷、輕度腦震盪住院，女兒則手腳、臉部挫傷，回神後打電話給家人和報案。女兒事後說，當時擔心遭性侵嚇得尖叫，媽媽也大喊「不要動我女兒」，她趁隙咬傷歹徒，希望留下證據。

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