遺孤領遺產、解保險、定存單 7次面交被拐走上千萬

2019-01-05 00:11

〔記者王駿杰／新竹報導〕實在無良！30歲陳姓女子父母相繼過世，她卻在一個半月前碰上詐騙集團，聽從「假檢察官與警官」指示，將父母留給她的遺產、保險、定存單解約換現，不斷面交給對方監管，等陳女察覺有異，7次面交已被拐走全部財產共1160餘萬元，欲哭無淚。

這起詐騙案使用的雖是「假檢察官與警官」的老梗，利用的卻是獨自生活的遺孤女害怕惹事、擔心別人知道她被控洗錢、詐欺的弱點，才會對騙子的所有指示照單全收。

警方指出，陳女父母因故相繼過世，留下百萬元遺產供其度日，去年11月中旬，她在家接獲詐騙集團來電，對方先假冒成健保局，佯稱陳女因重複使用藥物及盜領健保補助費用，恐涉及刑事案件，詐騙集團話還沒說完，陳女就急著解釋，為自己的清白辯解，沒想到就此墜入詐騙圈套中。

詐騙集團見陳女上當，繼續謊稱她恐是個資遭盜用，甚至假好心說「可協助報警」，進而引入自稱專程辦詐欺案件的「警察局張家良警官」、「台北地檢署檢察官」接續上場跟她接觸、搬光她積蓄。

假檢察官不但將偽造的「傳票」和「凍結管制執行命令書」傳真給陳女，還告知該案須分案處理及庭外候審，避免淪為詐欺共犯與釐清案件，已開設一個公正帳戶，陳女必須將特定金額交付保管，若查無涉及案件，再將錢退還，還特別囑咐陳女刑案偵查不公開，不能向第三人提及。

因為不知道自己被「詐」，陳女從11月中旬至12月初陸續將全數的保險、定存單解約，變換現金，加上父母留下的遺產共1160餘萬元，前後共分7次與多名詐欺車手偽裝的「文書專員」進行交款，盼望未來司法還她清白後，可向「假檢察官」領回「受監管」的錢財。

警方表示，陳女遲遲等不到「假檢察官」的通知，覺得有異，上個月向警方報案，警方立刻成立專案小組，陸續調閱監視器、追查資金流向，掌握一名張姓詐欺車手主嫌，上月底到桃園將他拘提，在他身上起獲向其他被害者詐取的120多萬元贓款，但陳女遭詐的千萬餘元，已上繳給上游詐騙集團。

警方透露，陳女發現自己遭詐，報案時神情落寞，想哭卻無淚，連承辦員警見狀也為之鼻酸，當張男被逮時，甚至有員警喃喃自語「希望能將張男身上起獲的贓款，分一點給陳女。」

警方調查，26歲張男有詐欺、恐嚇取財等前科，無正當工作，去年加入詐騙集團擔任提款車手，他被逮後態度惡劣，言詞閃爍，先否認加入詐騙集團，又承認曾和陳女面交取款，但不知道是贓款，也不知款項去向，警方認為他鬼扯，訊後依詐欺罪嫌將他法辦，全案擴大偵辦中。

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