持菜刀搶元大銀行！搶嫌在摩鐵落網 稱無業缺錢花

2019-01-04 22:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區中山路上的元大銀行，今天中午遭一名頭戴紅帽與口罩男子持菜刀搶劫約20萬，搶匪約3分鐘搜刮櫃檯現鈔後，騎單車逃逸，警方獲報逮捕一名戴紅帽騎單車的中年男子，但後來證實是烏龍一場。警方夜間在西屯區汽車旅館攻堅，逮捕42歲搶嫌蔡銘峰，現場起出贓款18萬6000元。蔡嫌供稱，無業又欠錢花用，才鋌而走險。

警方指出，中午12點40分，一名戴紅帽中年男子騎自行車至元大銀行，持剁骨菜刀進入大廳高喊搶劫，男子先跟保全拉扯，隨後翻入櫃台，拿著菜刀威脅2名女行員將錢拿出來，還搜刮櫃檯上現金，初估得手約20萬元，隨後騎著停在門口的自行車，從銀行旁邊的巷弄逃逸。

警方立即出動警網逮人，約1小時後在銀行旁的巷子，根據民眾報案，逮捕一名戴紅帽騎自行車男子，男子矢口否認涉案，卻又不願意提供身分，被警方帶回調查，後來排除男子涉案。

清水警分局偵查隊長陳聖偉說，因民眾舉報一名戴紅帽騎單車的男子，特徵相似，男子雖否認犯案，但拒絕配合調查，才一度被懷疑涉案，後來經過銀行旁服飾店監視器畫面比對，發現歹徒騎自行車經過畫面，比對帽子跟自行車，與帶回調查男子不同，排除男子涉案。

警方循線調閱監視器查出，搶嫌在下午3點50分到台中市西屯區河南路櫻花汽車旅館投宿，警方於夜間8點30分到117號房破門，查獲住在清水區42歲蔡銘峰，扣得剩餘贓款18萬6000元。蔡嫌在睡夢中驚醒，他供稱，無業又欠錢花用，才鋌而走險，部分贓款購買鞋子、洗頭、搭計程車與投宿，全案依搶奪罪嫌移送偵辦。

元大銀行兩名女行員也漏夜到警局製作筆錄，領回被搶奪的剩餘鈔票。

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