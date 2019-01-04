1/4 雙贏彩頭獎開出1注！大樂透、今彩539頭獎均摃龜

2019-01-04 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月4日）開獎的第108000004期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，由桃園市蘆竹區大竹里大竹路443號的「吉明商行」開出；第108000002期大樂透及第108000004期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000002期大樂透中獎號碼為「06、07、08、20、47、48，特別號：30」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得166萬9770元；參獎共24注中獎，每注可得7萬4925元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬2041元；伍獎共1662注中獎，每注可得2000元；陸獎共2522注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3361注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1925注中獎，每注可得400元。

第108000002期49樂合彩中獎號碼為「06、07、08、20、47、48」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共121注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3601注中獎，每注可得1250元。

第108000004期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、08、11、12、13、18、22、23」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共341注中獎，每注可得500元；肆獎共3798注中獎，每注可得100元。

第108000004期今彩539中獎號碼為「06、08、21、29、37」，頭獎摃龜；貳獎共209注中獎，每注可得2萬元；參獎共6745注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1401注中獎，每注可得50元。

第108000004期39樂合彩中獎號碼為「06、08、21、29、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6763注中獎，每注可得1125元。

第108000004期3星彩中獎號碼為「260」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000004期4星彩中獎號碼為「9574」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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