竹縣辦護理之家火災應變演習 測試消防自救能力

2019-01-04 22:57

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府消防局今天下午在「荷蘭村護理之家」辦理自衛消防編組能力及火災應變演習，設定3樓電動床起火狀況，測試業者消防自救能力，也考驗消防隊救災作為。

新竹縣政府消防局表示，去年8月新北市有護理之家發生火警造成嚴重死傷，為此陸續針對縣內長照中心辦理自衛消防編組驗證訓練，加強場所本身自救能力，強化突發狀況之應變能力。

這場演習設定護理之家3樓307室電動床因不明原因起火燃燒、濃煙四竄，火勢並有往5樓竄燒的可能，現場管理人員立即啟動「自衛消防編組」機制，除通報消防局並進行初期滅火及疏散避難動作，消防隊人車抵達現場後，實施佈線射水滅火、人命救助、周界防護、疏散住民及緊急救護防止災情擴大等搶救作為。

消防局表示，這場演習特別導入「科技救災」的新思維，利用高倍率之空中攝影機進行即時拍攝，將影像傳輸至大螢幕供現場第一線指揮官進行救災策略的擬定與及時修正，另也協同縣內知名起重業者「啟德重機」使用機動型自走式升降機，使自走車升降平台能快速移動至病患受困樓層，第一時間將病患救出，大大的提升了疏散病患的效率，獲得在場觀摩護理之家業者的一致好評。

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