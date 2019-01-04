獨家》元大銀行搶案 警方攻堅逮捕蔡姓搶嫌

2019-01-04 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕台中市沙鹿區中山路元大銀行4日中午，遭戴紅色鴨舌帽搶匪持刀強盜現金約20萬元，經警方專案小組緊鑼密鼓追緝，查出搶匪事後搭計程車至台中市西屯區櫻花汽車旅館內，刑事警察局中部打擊犯罪中心偵悉會同台中市清水分局及刑大，循線於今日晚上八點半攻堅，逮捕蔡姓搶嫌。

搶匪夢中落網 贓款還來不及花

警方今天在攻堅時偷偷打開117號房房門，只見室內一片漆黑，警探打開屋內燈光，蔡姓搶匪（43歲）悶頭在床上睡得正酣，直到被警探一把掀開棉抓個正著時，他還睡眼惺忪，搞不清狀況，知道來人是警方後才知大勢已去，蔡嫌面對天降神兵，束手就擒並坦承犯案，現場起出贓款18萬2千元，他丟棄的作案菜刀也被警方尋獲。

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