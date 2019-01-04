越勞不上班 自拍「軟鳥」傳LINE嗆老闆

2019-01-04 22:29

〔記者王捷／台南報導〕鄧姓越籍外勞從去年8月開始，就用各種理由請假，雇主拜託翻譯人員盡量溝通，鄧男卻回嗆，他什麼都不要，台灣法律能拿他怎樣？還恐嚇翻譯，如果他在河內可以砍死翻譯人員，更握著生殖器拍照上傳LINE群組，挑釁主管稱自己「太小、硬不起來」，讓雇主決心提告恐嚇與妨害風化，一審判決鄧男應服拘役15日，雇主得知結果只說，希望鄧男趕快回去。

33歲的鄧男來台南一年多，但從去年8月開始就常常用各種理由請假，窩在宿舍不想上班，雇主不滿鄧男的工作態度，請翻譯盡量溝通，問鄧男到底要換單位，還是要回越南？沒想到一聽到要回越南，立刻情緒失控，嗆翻譯人員說，要是在河內，「你早就被砍死！」

鄧男握著雞雞拍照，上傳到群組自稱「太小、硬不起來」，讓老闆覺得遭到挑釁，對鄧男提告恐嚇、妨害風化。

不過，鄧男到了分局做筆錄時，即使有翻譯在場，卻刻意裝作聽不懂，偵查佐怒問鄧男，到底想不想做筆錄？如果不想就離開，此時鄧男秒懂中文，立刻說了「掰掰」就離開。

最後警方持拘票，將鄧男逮回分局製作筆錄，依法移送地檢署，鄧男涉恐嚇與妨害風化，一審被判處15日拘役，可易科罰金，服刑完再也無法來台灣打工。業者得知後，只說希望鄧男趕快回家鄉就好。

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