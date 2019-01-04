外籍飛行傘玩家接連摔死 賽嘉飛行場知名教練被訴

2019-01-04 20:29

〔記者李立法／屏東報導〕取得國內首張無動力飛行場證的知名飛行傘教練蘇沛倫，他經營的賽嘉飛行場接連發生韓籍及日籍玩家墜落身亡意外，雖然都自備傘具出事，仍被檢方以業務過失致死罪起訴。蘇沛倫無奈地說，跑法院打官司讓他身心俱疲，恐澆熄傘友推廣飛行運動的熱情。

三地門鄉的賽嘉飛行場氣流穩定、飛行動線佳，被譽為亞洲最佳飛行場地，每年吸引上千名國內外玩家朝聖。2015年，李姓韓籍男子在操作飛行傘時墜地身亡，飛行場負責人蘇沛倫被檢方依業務過失致死罪嫌起訴，上訴二審，獲判無罪。

2017年，日本飛行傘玩家菊田理寬從賽嘉飛行傘起飛後，也不慎墜落喪命，蘇沛倫再度被檢方依業務過失致死罪嫌起訴，但一審屏東地院法官認為是日男個人操作不當所發生的意外，與出借場地的蘇沛倫無關，日前判蘇無罪。

兩起外籍飛行傘玩家發生墜落意外時，檢方均認為蘇沛倫未取得官方核發的飛行場證，擅自營業，應負起過失責任。

蘇沛倫無奈地，過去場地證照無法取得是卡在法令及土地問題，他努力維護場地設施及灌輸飛行傘安全觀念，經爭取多年才取得國內第一張飛行場證，卻飽受官司纏身，雖都獲判免刑，但仍可上訴，官司的煎熬，將使得有心推廣飛行傘運動的好愛者怯步。

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