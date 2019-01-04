用水有舊仇又疑被惡瞪 男狠揍打瞎鄰居眼

2019-01-04 20:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市林姓男子與周姓鄰居因用水問題發生嫌隙，疑對方斜眼瞪，他心生不滿出拳毆打，導致周男左眼失明，刑事部分，二審依傷害致人重傷罪判林男徒刑3年4月，新北地院今再判林男須賠償周男9萬6000餘元，可上訴。

判決指出，2015年7月晚間，林男認為周男斜眼瞪他，與周男爆發糾紛打了起來，周男不但頭、臉受傷，左眼也被打瞎了，因此向林男求償醫療、看護、勞動減損力、精神慰撫金等共228萬餘元。

審理時，林男主張，案發後兩人已在派出所簽立和解書，約定僅需賠償檢附單據的醫療費及6600元紅包，且周男案發前就已屆臨退休並處失業狀態，眼科就診紀錄顯示周在案發前視力就已逐步退化，難認周男左眼失明與被他毆打有關。

但法官認為，周男當初簽立和解書時，僅知道頭、臉受傷，醫生也僅囑託要持續到門診追蹤治療，案發後2週才發現左眼不適後遺症接受手術，傷勢非他當初所能預料，因此判林男須賠償周男9萬餘元醫療費與6600元紅包，其餘請求駁回。

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