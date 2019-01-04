調查局人事大風吹 一級主管異動70人

2019-01-04 18:56

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局今發布新一波人事異動，調動70人次，新任處長14人、各調查站及工作站主任19人，所有人員將於1月8日到職。其中，台北市調查處長萬家佛升任研究委員會副主任委員，遺缺由桃園市調查處長劉復興接任；高雄市調查處長蔡文郎調任新北市調查處長，遺缺由台南市調查處長秦太龍接任。

其他新任一級主管名單分別為，國家安全維護處長林世偉，國內安全調查處長文瀚，毒品防制處長單培祥，諮詢業務處長夏紹達，鑑識科學處長胡興勇，通訊監察處長王偉鈞，原任各處長簡安祿、廖本鴻、貴清升、高家文、蒲長恩、熊一山均升任主任秘書室研究委員。

另外，航業調查處長汪仁成調查桃園市調查處長，遺缺由新北市調查處長彭家慶接任；福建省調查處長鄭伯卿調任台南市調查處長，遺缺由廉政處副處長余福明接任；台中市調查處長則由經濟犯罪防制處副處長蔡新堯接任。

各縣市調查站新任主任名單為，基隆市調查站何中明、宜蘭縣調查站蘇子亷、新竹市調查站謝發瑞、新竹縣調查站翁維藝、苗栗縣調查站任澹傳、彰化縣調查站于國慶、南投縣調查站張彥文、嘉義市調查站王澤民、嘉義縣調查站高聰明、屏東縣調查站蕭祖勇、花蓮縣調查站吳家隆、台東縣調查站考掄元、澎湖縣調查站禇延平、馬祖調查站歐陽泓。

全台四大機動站新任主任名單則為，北部地區機動工作站司德釗、中部地區機動工作站陳孝昌、南部地區機動工作站王大猷、東部地區機動工作站磨天相；另外還有國家安全維護工作站主任，由新北市調查處板橋調查站主任張育瑞接任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/