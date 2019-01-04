江欽良被起訴 當年與小潘潘婚禮盛況空前

2019-01-04 19:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕江欽良因詐貸案被南投地檢署起訴，他政商關係良好，與小潘潘結婚時，王金平是證婚人，出任高雄市一月份觀光代言人的白冰冰是婚禮主持人，阿姑周遊和李朝永、政治人物顏清標、張榮味也到場，都顯示江氏夫妻人脈廣闊。

江欽良涉以人頭購地再向農會詐貸案，檢警發動大規模搜索到今天偵結起訴已近1月3個月，江欽良說，警方荷槍實彈到住處搜索，妻子小潘潘受到驚嚇而生病，從該案發生後不久即返台北養病，而南投縣地方人士的確有1年以上不曾見過小潘潘。

很多地方人士難忘江欽良與小潘潘婚禮的熱鬧，兩人是在2012年6月30日舉行婚禮，當天也一併舉行寶島時代村開幕，政商關係良好的江欽良，由王金平擔任證婚人，白冰冰是主持人，王金平最近在為選總統準備，而白冰冰則因韓國瑜邀請她擔任高雄市一月份觀光代言人，都成為網路搜尋熱門關鍵字。

不只王、白兩人火紅，連當時參加婚禮的阿姑周遊和夫婿李朝永，從婚變到舉行紅寶石世紀婚禮都佔據媒體版面很長一段時間。地方人士笑稱「來過寶島時代村的名人都會再度火紅！」。

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