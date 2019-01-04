國中、小生逼舔腳趾、猥褻生殖器 2嫌犯到案坦承犯行

2019-01-04 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名國中生小威（化名）被隔壁班同學及外校國小6年級的學生霸凌，威脅小威舔腳趾、對國小生的生殖器猥褻，小威全身傷痕累累，還被拍下影片散布到網路上，2名嫌犯今天到案說明並承認犯行。

就讀國中2年級的小威，去年底被一名隔壁班的同學及一名外校的國小6年級的學生霸凌，2人邀請小威到家中，當小威依約前往，卻威脅小威舔腳趾、猥褻生殖器等不堪入目的事，並在過程中拍下影片，還用安全帽、BB槍、木棍等攻擊小威，小威全身傷痕累累，事後2名嫌犯將影片PO上臉書，去年12月11日老師發現小威身上的傷痕，事件才曝光，小威的阿姨得知氣得到社團公布2人惡行。

據《ETtoday新聞雲》報導，2名嫌犯今天上午到新北市少年隊說明案情，2人承認犯行，透露臉書及手機中拍攝小威的不堪入目的影片都已經刪除，並爆出小威另外還被多人威脅提供金錢，2名嫌犯訊後被依妨害性自主、傷害等罪嫌送辦，小威的案件仍在偵辦中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/